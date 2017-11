später lesen Tag der offenen Tür am Gymnasium Teilen

Twittern

Teilen



Hermeskeil (red) Das Gymnasium Hermeskeil in seiner gesamten Vielfalt kennenlernen können Eltern und Schüler beim Tag der offenen Tür am Samstag, 9. Dezember. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr in der Turnhalle der Schule und endet gegen 12.30 Uhr.