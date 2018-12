später lesen Konzert Rock-Oldies in der Beurener Fischerhütte Teilen

Das Maring-Noviander Kult-Trio The Beat Pack heizt am Freitag, 28. Dezember, in der Beurener Fischerhütte ein. Christian Kalle (Gitarre, Gesang), Ralph Bloch (Cajon, Gesang) und Heiko Wilhelmus (Gitarre, Gesang) kündigen eine Reise von den wilden Fifties bis zu den Swinging Sixties an.