In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr wird der Stadtrat Hermeskeil am Dienstag, 11. Dezember, den Leiter des Feuerwehrmuseums verabschieden. Außerdem geht es um den Stadtwald.