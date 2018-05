Herr über Millionen Bäume

Thomas Vanck tritt als neuer Leiter des Forstamtes Hochwald in die Fußstapfen von Bernhard Buss.

Bei der Verabschiedung von Bernhard Buss, dem Vorgänger von Thomas Vanck als Leiter des Forstamtes Hochwald mit Sitz in Dhronecken, und der offiziellen Begrüßung von Vanck waren in Reinsfeld Lob und Anerkennung zu hören. Staatssekretär Dr. Thomas Giese vom Ministerium für Landwirtschaft und Forsten dankte Buss für 32 Jahre Einsatz bei Landesforsten und sein besonderes Engagement in der Ausbildung. Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer, Stephanie Nickels, betonte die Bedeutung der Wälder für den Naturschutz, den Tourismus, aber auch die Finanzen: „Wir sind als Kommunen auf die Kompetenz der Forstleute angewiesen.“ Bernhard Buss zollte sie deshalb großen Respekt.