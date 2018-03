Tolle Idee, die sich hoffentlich herumspricht

Das Projekt SOS-Rettungsdose ist eine tolle Idee. Das Prinzip ist relativ simpel, die Kosten sind gering und werden in Hermeskeil sogar von Sponsoren übernommen. Für die Ersthelfer kann die Dose mit den wichtigen Informationen enorm hilfreich sein, für die Patienten unter Umständen sogar lebensrettend. Die Rettungsorganisationen in der Verbandsgemeinde sind an Bord und über das Projekt informiert. Jetzt ist wichtig, dass auch mögliche Nutzer der Rettungsdose informiert sind und sich dieses Hilfsangebot möglichst schnell herumspricht. Dafür können nicht nur die direkten Projektbeteiligten sorgen, sondern alle, die in ihrem Alltag mit älteren Menschen oder anderen potenziellen Kandidaten für den kleinen Lebensretter im Kühlschrank zu tun haben. c.weber@volksfreund.de