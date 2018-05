Tradition am 1. Mai: Zerfer Musiker verteilen Erbsensuppe

Der Musikverein Lyra Zerf folgt am Dienstag, 1. Mai, einem bewährten Brauch: Ab 12 Uhr laden die Musiker am Waldweiher zum Erbsensuppenessen ein.

Die Köche des Vereins bereiten die Suppe in großen „Gulaschkanonen vor. Die Essensausgabe am Waldweiher Waldfrieden bei Zerf startet am Dinestag um 12 Uhr. Gleich nach dem Mittagessen wird die Kaffee- und Kuchentheke eröffnet. Außerdem steht Schwenkbraten auf der Speisekarte der Mai-Feier. Gäste sind ab 11 Uhr willkommen.

(red)