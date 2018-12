später lesen Vereine Traditionelle Waldweihnacht des Heimatvereins Teilen

Der Heimatverein Züsch veranstaltet am Freitag, 21. Dezember, seine traditionelle Waldweihnacht. Hierzu sind alle Kinder und Erwachsene in der Heimathütte am Gericht willkommen.