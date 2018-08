Turnier und offenes Training in Konz

Das 49. Reitturnier in Konz-Könen findet am 1. und 2. September (jeweils von 8 bis 18 Uhr) auf der Vereinsanlage St. Georg statt. Erwartet werden dort Wertungen für zum Beispiel den Römerstrom-Jugend-Cup und den Equiva Reitsport Jugend-Cup.

Das Programm sieht außerdem einen Aktionsparcours und ein „Jump and Run“ vor. Am zweiten Tag steht die Springprüfung A** mit Stechen an. Vom 3. bis 16. September wird der Verein erstmals ein offenes Training auf einem A**-Parcours veranstalten. Die entsprechenden Nutzungszeiten sind von 8 bis 14 Uhr und 18 bis 21 Uhr.

Anmeldung unter Telefon 0151/19338557 (Andrea Stoffel).