Bald geht’s los im neuen Dorfcafé

Die Gemeinde hat entschieden, das neue Dorfcafé in der umgebauten Schule zunächst zwei Jahre lang selbst zu betreiben und erst später an einen privaten Betreiber zu übergeben. Laut Ortsbürgermeister Manfred Rauber wurden drei Mitarbeiterinnen auf 450-Euro-Basis eingestellt. Mit ihnen hat der Ortschef einen Vorschlag für die Öffnungszeiten erarbeitet, der am Dienstag vom Gemeinderat abgesegnet wurde. Die Eröffnung ist für Mitte Januar geplant. Die Bürger sollen nach Weihnachten per Flyer informiert werden. Geöffnet wird das Café zunächst probeweise mittwochs von 6.30 bis 10.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, freitags von 6.30 bis 10.30 Uhr und von 15 bis 22 Uhr, samstags von 6.30 und 12.30 Uhr und sonntags von 8 bis 10.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr. Ein kurzes Wortgefecht lieferte sich Rauber mit Norbert Zender von der Wählergruppe Krämer, die geschlossen gegen den Vorschlag stimmte. Zender hatte erklärt, es seien noch „zu viele Fragezeichen“ mit dem Betrieb des Cafés verbunden. Rauber kritisierte, die Gruppe Krämer habe sich in das Projekt Dorfcafé bislang kaum eingebracht.