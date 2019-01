später lesen Polizei Unbekannte beschädigen Gräber in Gusenburg FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Auf dem Friedhof in Gusenburg sind zwischen 28. und 31. Dezember an verschiedenen Grabstellen Weihwasserwedel gestohlen worden. Beschädigt wurde auch ein Grablampe. Nach Angaben der Polizei sind auch möglicherweise an Grabeinfassungen Schäden entstanden, weil dort flüssiges Wachs aufgebracht wurde. (red)