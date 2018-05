Unbekannte brechen in Schule und Kindergarten in Reinsfeld ein

Mehrere Tausend Euro Schaden: Bei Einbrüchen im Kindergarten und in der Schule im Hochwaldort Reinsfeld haben vermutlich dieselben Täter fette Beute gemacht.

Ziel von Einbrechern waren am Pfingstwochenende die St. Martinus Schule in der Schulstraße und der Kindergarten in der Ahlbertstraße. Viel Arbeit machten sich die Diebe in den Gebäuden, nachdem sie sich jeweils nach Aufbrechen von Fenstern Zutritt in die Gebäude verschafft hatten. Im Schulgebäude begaben sich die Unbekannten gezielt in einige Räume, in denen sie auf der Suche nach Bargeld etliche Behältnisse aufbrachen.

Offensichtlich machten sich die gleichen Täter auch im benachbarten Kindergarten zu schaffen. Hier durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und brachen im Rahmen ihres Beutezuges teils Türen und Schränke auf. Sowohl in der Schule, als auch im Kindergarten, er beuteten sie unter anderem Bargeld, Laptops, Beamer und etliche Packungen Kaffee. Die Kriminalpolizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Täterhinweise unter Telefon 06503/9151-0.