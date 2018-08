später lesen Polizei Autokennzeichen vor Supermarkt gestohlen Teilen

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Trierer Straße in Zerf ist am Dienstag zwischen 13.30 und 20 Uhr das hintere Kennzeichen eines schwarzen Peugeot gestohlen worden.Hinweise zur Tat können Zeugen unter Telefon 06581/9155-0 an die Polizei Saarburg geben.