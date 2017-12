Unbekannte zerkratzen Mercedes in Kell am See

In Kell am See ist ein Mercedes in der Nacht zu Samstag beschädigt worden.

Kell am See (red) Ein geparktes Auto ist in der Zeit von Freitag, 22. Dezember, 20 Uhr, bis Samstag, 23. Dezember, 9 Uhr, beschädigt worden. Der Wagen stand in dem Tatzeitraum vor einem Autohaus nahe einer Tankstelle an der B 407/Hunsrückhöhenstraße in Kell am See. Unbekannte zerkratzten mit einem festen Gegenstand die Lackschicht des Mercedes-Benz an mehreren Stellen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0.

(red)