später lesen Feuerwehr Unbekannte zünden Ameisenhaufen an FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Twittern

Teilen



Einen ungewöhnlichen Anruf erhielt die Polizei in Hermeskeil am frühen Donnerstagmorgen. Es war die Meldung über einen brennenden Ameisenhügel an einem Wirtschaftsweg zwischen Hermeskeil und Gusenburg. Wie sich herausstellte, brannte der Ameisenbau in unmittelbarer Nähe zum Nadelwald nahezu komplett aus. „Der Brand wurde durch die Feuerwehren Hermeskeil, Gusenburg und Grimburg gelöscht. Zu weiteren Schäden im Wald kam es nicht. Einige Ameisen verendeten“, so die Schadensmeldung der Polizei, die von Brandstiftung ausgeht.