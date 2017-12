Unbekannter fährt gegen Laterne und flüchtet

Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen an Heiligabend eine Laterne in Hinzert-Pölert stark beschädigt. Er flüchtete anschließend.

Ein bisher Unbekannter hat an Heiligabend zwischen 19 und 19.40 Uhr in Hinzert-Pölert einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. In der Schulstraße wurde dabei eine Straßenlaterne stark beschädigt. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug bei der Kollision mit der Straßenlaterne laut Polizei ebenfalls stark beschädigt worden sein muss, fuhr von der Unfallstelle weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei vermutet aufgrund von gefundenen Fahrzeugteilen, dass es sich bei dem Wagen um einen dunkelblauen oder anthrazitfarbenen SUV der Marke Suzuki handelt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefon 06503/91510.

(red)