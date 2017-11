Unfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Hermeskeil-Höfchen (red) Ein Unfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Fahrerflucht hat sich laut Polizei auf der L 151 bei Hermeskeil-Höfchen ereignet. Und zwar am Sonntag, 19. November, gegen 18.10 Uhr.

Hierbei sei der linke Außenspiegel eines schwarzen Volvo V 40, der in Fahrtrichtung Hermeskeil unterwegs war, beschädigt worden. Der Unfallverursacher sei nach dem Verkehrsunfall unerkannt in Fahrtrichtung Trier weitergefahren.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0.

