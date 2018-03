(red) Der Fahrer eines Fiat Ducato verursachte laut Mitteilung der Polizei am Mittwoch gegen sechs Uhr morgens einen Unfall auf dem Verbindungsweg (Kreisstraße 69) zwischen Waldweiler und dem saarländischen Weiskirchen.

Laut Darstellung der Ermittler geriet der Fiat-Fahrer kurz vor der Einmündung zur Landesstraße 151 zu weit nach links und touchierte einen entgegenkommenden Kleintransporter, dessen linker Außenspiegel durch den Zusammenstoß beschädigt wurde.

Nach dem Verkehrsunfall hielt der Verursacher nicht an, sondern fuhr weiter in Richtung Weiskirchen. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Telefonnummer 06503/91510.