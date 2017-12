später lesen Unfall Geländewagen beschädigt und weitergefahren Teilen

Ein grauer Geländewagen VW Tiguan ist laut Polizei auf dem Parkplatz des Hermeskeiler Krankenhauses beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Unfall mit Fahrerflucht habe sich am Freitag, 1. Dezember, in der Zeit von 8:30 bis 10.20 Uhr ereignet. Der verursachte Schaden wird von der Polizei auf 2000 Euro geschätzt.