Unliebsame Überraschung für Silvesterurlauber

Unbekannte sind in ein Haus in Hermeskeil-Abtei eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Marienstraße in Hermeskeil-Abtei kamen am Mittwochnachmittag aus dem Silvesterurlaub zurück. Dabei stellten sie fest, dass Unbekannte in ihr Haus eingebrochen waren und alle Räume durchwühlt hatten. Es gibt Hinweise darauf, dass der Einbruch entweder in der Nacht zu Mittwoch oder am Mittwochvormittag stattfand.

Die Polizei fragt: Hat jemand in diesem Zeitraum fremde oder verdächtige Menschen im Bereich des Ortseinganges Abtei, aus Richtung Hermeskeil kommend, oder im sonstigen Ortsbereich gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 oder E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

(red)