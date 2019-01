später lesen Gesundheit Veranstaltungsreihe in Hermeskeil und Kell am See Teilen

In der dritten Januarwoche beginnt eine Veranstaltungsreihe zu Demenz im Hermeskeiler MGH Johanneshaus und im DRK Seniorenzentrum Kell am See. Den Start macht Professor Matschke aus Trier am Mittwoch, 23. Januar.