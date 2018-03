Verbandsgemeinde-Orchester gibt Neujahrskonzert

(red) Die Musiker des Verbandsgemeinde-Orchesters Kell am See läuten das neue Jahr mit ihrem traditionellen Neujahrskonzert am Samstag, 6. Januar, 20 Uhr, in der Teufelskopfhalle Waldweiler ein.

Aufgeführt werden unter anderem Der Freischütz von Carl Maria von Weber, Der Carneval in Venedig von Roland Kreid, Grand Russian Fantasia von Jules Levy, The symphonic Gershwin von George Gershwin sowie Rosen aus dem Süden von Johann Strauß.

Als Solisten treten Kristina Malburg an der Klarinette und das junge Musiktalent Niklas Engel an der Trompete auf. Beide musizieren auf hohem Niveau und treten auch mit dem Landesjugendblasorchester Rheinland-Pfalz auf.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf an folgenden Stellen: Touristinformation Kell am See, Frische Markt Heinz in Schillingen, Diana Apotheke in Zerf, Bäckerei Quinten in Greimerath, Landgasthof Kopp in Hentern, Dorfladen in Mandern, Bernhard Zender in Waldweiler und bei allen Musikern des Orchesters.