Abschiede und Ehrungen für Kommunalpolitiker

Die Verbandsgemeinde Kell am See wird am 1. Januar 2019 aufgelöst. Bürgermeister Martin Alten erinnerte in einer kurzen Rede daran, wie die VG 1970 aus den früheren Verwaltungseinheiten Kell und Saarburg-Ost gebildet worden war. Damals habe es manche Diskussion in den zwei unterschiedlichen Räumen gegeben: „Aber man fand zusammen, und die Dinge haben sich positiv entwickelt.“ Die Bedingungen vor der Fusion mit der VG Saarburg seien „deutlich günstiger“, weil man sich freiwillig dazu entschieden habe. Er sehe darin eine „große Chance“, falls es gelinge, „dass wir künftig an einem Strang ziehen“.

Im Anschluss verabschiedete Alten die Mitglieder des VG-Rats Kell am See, die für ihre ehrenamtlichen Verdienste in der Kommunalpolitik mit Urkunden ausgezeichnet wurden. Einige unter ihnen – wie Ludwig Bohr (SPD) und Klaus Marx (CDU) – waren bereits seit den 1980er Jahren im VG-Rat aktiv. Einen Wappenteller für besondere Leistungen auch in den Ortsgemeinden erhielten Michael Lauer, Erwin Rommelfanger (beide FWG), Josef Leineweber, Alois Reichert und Markus Lehnen (alle CDU). Geehrt wurde auch Bürgermeister Martin Alten, der in der neuen VG Saarburg-Kell hauptamtlicher Beigeordneter wird. Markus Franzen (CDU) lobte, Alten habe sich 2014 für das Amt des VG-Chefs beworben, „als dir schon bewusst war, dass es eine kurze Amtszeit werden könnte“. Er habe seine Arbeit stets „in den Dienst der Allgemeinheit gestellt“.