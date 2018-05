Wer kam, bummelte im Sonnenschein

Bei der achten Auflage des Hochwälder Markts sind weniger Besucher als sonst üblich nach Hermeskeil gekommen. Von Florian Blaes

Ein Duft von kulinarischen Leckereien und frühlingsfrischen Dekorationen liegt am Sonntag beim Betreten der Hermeskeiler Fußgängerzone in der Luft. Zum achten Hochwälder Markt mit verkaufsoffenem Sonntag kamen laut Stefanie Schömer, Sprecherin des Hochwald Gewerbevereins, mehr als 3000 Besucher in die Fußgängerzone. „Das sind deutlicher weniger Besucher wie im vergangenen Jahr.“ Es seien eigentlich mehr Marktaussteller angemeldet gewesen, sagt sie. „Jedoch hat das wechselhafte Wetter von Sonne und Gewitter zu zahlreichen, kurzfristigen Absagen geführt.“

Trotz der Absagen ist das Angebot der Aussteller groß: Blumen, Obst und Gemüse, Kunst aus Schiefer sowie Kränze und Gestecke. Für Dekobegeisterte gab es auch ein breites Angebot. Insgesamt verteilten sich über die gesamte Fußgängerzone 15 Marktaussteller. Irmgard aus Hermeskeil ist froh, dass es den verkaufsoffenen Sonntag in Verbindung mit dem Frühlingsmarkt gibt. „So etwas muss man unterstützen, ich komme gerne hierher“, sagt sie

Ab 14 Uhr spielte die Band New Vintage auf dem Rathausplatz auf. Gleich daneben stehen Jana Klemens und ihre Abiturkolleginnen. Sie verkaufen Kuchen, Muffins und Cupcakes an die Besucher. „In der Schule kamen wir auf die Idee, am Frühlingsmarkt teilzunehmen und den Gewinn unseres Verkaufs für unsere Abiturfeier zu verwenden“, sagt Klemens.

Um 13 Uhr öffnen ebenfalls die Einzelhändler ihre Ladentüren zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Justin, Leonie und Sarah stehen bei der Zauberin Mara aus Trier- Die formt aus bunten Luftballons für die Kinder lustige Tiere. „Ich bin das erste Mal in Hermeskeil auf dem Frühlingsmarkt und freue mich auf die vielen Kinder, die zu mir kommen“, sagt sie.

Ursula aus Waldweiler schlendert derweil am Stand „Mein Regal Fach“ vorbei. Dort verkaufen Melanie Peterek und Karin Albrecht aus St. Wendel Handfilz und Leinarbeiten.

Für den Hunger zwischendurch gibt es beispielsweise neben dem Maibaum einen Bratwürstchenstand, gleich daneben bietet der AWO Ortsverein Hermeskeil Kaffee und Kuchen. Dessen Leiterin Jutta Irsch sagt: „Ich freue mich auf die zahlreichen Gäste, sie lieben unseren Kuchen. Man kommt immer ins Gespräch. Wir sind jedes Jahr immer wieder mit dabei.“

An diesem Sonntag ist ebenfalls in Trier und vielen anderen Städten ein verkaufsoffener Sonntag. Stefanie Schömer erklärt dazu, dass der Frühlingsmarkt mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Hermeskeil immer zu einem festen Tag, dem letzten Sonntag im April, stattfindet. „Ich freue mich über jeden einzelnen Besucher, der heute hier nach Hermeskeil gekommen ist.“

