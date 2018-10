VG-Rat Saarburg-Kell: CDU stärkste Kraft, Verluste bei SPD und Freien Wählern – Je drei Sitze für Grüne und Junge Liste

Bis tief in die Nacht und noch am Montagmorgen haben die Wahlhelfer die Stimmen zur Wahl des ab Januar 2019 bestehenden Rats für die neue Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ausgewertet. Die CDU wird mit Abstand die größte Fraktion bilden vor den Freien Wählern und der SPD. Grüne, FDP und Junge Liste dürften mit ihrem Abschneiden zufrieden sein.

Es hat lange gedauert, bis alle Stimmen zur Wahl des Verbandsgemeinderats für die ab 1. Januar 2019 fusionierte Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell ausgezählt waren. Erst am Montagmorgen gegen 10 Uhr waren die Stimmzettel aus dem letzten Wahlbezirk in Zerf ausgewertet.

Das vorläufige Endergebnis: Die CDU kommt auf 44,3 Prozent und wird damit stärkste Kraft in dem neuen Gremium, für das insgesamt 40 Ratssitze zu vergeben waren. FWG und SPD lieferten sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen, am Ende hatten die Freien Wähler jedoch mit 17,2 Prozent der Stimmen die Nase vorn. Die Sozialdemokraten erreichen 16,7 Prozent. Dahinter folgen Bündnis 90/Die Grünen (7,9 Prozent), Junge Liste (7,8 Prozent) und die FDP (6,2 Prozent).

Für die Sitzverteilung im neuen VG-Rat Saarburg-Kell bedeutet dies, dass die CDU 18 Mandate erhält, FWG und SPD jeweils sieben, Grüne und Junge Liste jeweils drei und die FDP zwei. CDU und Junge Liste, die vor der Wahl bereits eine Zusammenarbeit angekündigt hatten, hätten somit zusammen mit 21 von 40 Sitzen die absolute Mehrheit im Rat.

Im Vergleich zu den zurückliegenden Ratswahlen in den beiden Verbandsgemeinden im Jahr 2014 haben die Christdemokraten ein ähnlich gutes Ergebnis eingefahren. In der VG Kell erreichten sie damals 40,6 Prozent der Stimmen, in der VG Saarburg 46,1 Prozent. Deutlichere Stimmverluste erlitt die SPD, die vor vier Jahren in beiden Verbandsgemeinden noch mehr als 25 Prozent der Wählerstimmen erhielt. Leichte Einbußen im Vergleich zu den zurückliegenden VG-Ratswahlen verzeichnen auch die Freien Wähler (2014 waren es 20,2 Prozent in Kell, 23,2 Prozent in Saarburg). Die Grünen, die 2014 nur in der VG Saarburg antraten, wiederholen in etwa ihr damaliges Ergebnis von 8,6 Prozent. Zufrieden äußerten sich bereits am Sonntagabend die Vertreter von FDP und Junge Liste. Letztere kandidierten vor vier Jahren erstmalig in der VG Kell und erreichten dort 5,9 Prozent der Stimmen. Die FDP war vorher in keinem der beiden VG-Räte vertreten.