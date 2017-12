später lesen Polizei Von Fernlicht geblendet, gegen Ortsschild gefahren Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei fahndet nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Donnerstag, 7. Dezember, gegen 17.25 Uhr in Heddert (Ortsausgang Richtung Schillingen) ereignet hat. Wie die Polizei gestern mitteilte, ist ein aus Richtung Schillingen in Richtung Heddert fahrender Autofahrer am Ortseingang Heddert durch ein entgegenkommendes Fahrzeug derart stark mit Fernlicht geblendet worden, dass er das Ortseingangsschild überfuhr.