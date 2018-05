Ein Bestattungsteam mit Weitblick 

Bestattungsformen in der Region

Noch bis vor etwa zwei Jahrzehnten waren Erdbestattungen in Einzel- oder Familiengräbern die Regel. Inzwischen liegt der Anteil von Urnenbeisetzungen vielerorts bei um die 80 Prozent, was sich in vielfältigen Möglichkeiten widerspiegelt: von der eingefassten traditionellen Grabstelle bis zum Rasenfeld oder der Urnenwand. Darüber hinaus bieten Gemeinden Alternativen an. So finden Verstorbene in der VG Hermeskeil etwa auch in Baumgrabstätten wie in Hinzert-Pölert ihre letzte Ruhe. Gusenburg plant eine weitere. In der VG Kell ist bei Hentern ein Bestattungswald geplant, und Kell hat ein neues Urnengrabfeld beschlossen – für komplett und halb anonyme Bestattungen. Für letztere sind minimale Hinweise wie auf Stolpersteinen angedacht. In Lampaden wird traditionell bestattet: in teils über Generationen genutzten Familiengräbern auf dem kirchlichen Waldfriedhof.