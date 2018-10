später lesen Jagd Vorsicht! Treibjagden bei Schillingen und Kell am See Teilen

Die Touristinformation Kell am See bittet Wanderer und Radfahrer um erhöhte Aufmerksamkeit wegen zweier Treibjagden: Am Freitag, 26. Oktober, findet eine Treibjagd an der Burg Heid, Schillinger Wald, statt.