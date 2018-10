später lesen Jagd Vorsicht Wanderer! Jagd im Hochwald Teilen

Das Forstamt Saarburg bittet Wanderer und andere Waldbesucher wegen einer Jagd am Samstag, 20. Oktober, folgende Waldgebiete zu meiden: den Bereich südlich der Bundesstraße 407 der Gemeinden Kell am See, Waldweiler und Mandern.