später lesen Vorträge ermöglichen Zeitreise durch den Wald Teilen

Twittern

Teilen



Birkenfeld (red) Wie sah der Wald früher, wie sieht er heute aus und wie entwickelt er sich in der Zukunft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der nächsten Nationalpark-Akademie am Montag, 27. November, ab 19 Uhr im Kommunikationsgebäude, Raum 9938 auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld in der Neubrücker Straße in Hoppstädten-Weiersbach.Anna Ritter stellt im Rahmen dieser Nationalpark-Akademie ihre Masterarbeit über die historische Entwicklung der Waldbestände im Nationalparkgebiet vor.