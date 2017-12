später lesen Unterhaltung Vortrag: Die Matterhörner dieser Welt Teilen

Zum Thema „Die Matterhörner dieser Welt“ wird am Donnerstag, 11. Januar, der Bergsteiger Hans Kammerlander ab 20 Uhr im Losheimer Saalbau referieren. Viele spannende Geschichten voller Emotionen und Erfahrungen werden dem Publikum an diesen Abend zuteil. Es handelt sich um eine Veranstaltung des Kreiskulturzentrums Villa Fuchs in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Losheim am See.