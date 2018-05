später lesen Vortrag Verbraucherzentrale informiert zum Thema Abzocke Teilen

Ist der Gewinn von 63 000 Euro tatsächlich realistisch? Kann durch das Gespräch mit der netten Dame am Telefon ein Vertrag für ein Zeitschriftenabonnement zustande kommen? Muss die fragwürdige Inkasso-Forderung bezahlt werden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt Gudrun Hansen von der Verbraucherzentrale Trier in ihrem kostenlosen Vortrag „Sicher gegen Abzocke – von unerlaubter Telefonwerbung bis untergeschobene Verträge“. Dieser findet am Montag, 7. Mai, um 17.30 Uhr im Café Vivere in Hermeskeil, Martinusstraße 48, statt.