später lesen Artenschutz Vortrag über das Artensterben und was zu tun ist Teilen

Twittern

Teilen



„Weshalb sind unsere Bienen gefährdet? Und warum das Artensterben in der Region uns alle etwas angeht“ lautet der Titel eines Vortrags, zu dem die Arbeitsgruppen der Dorfmoderation Hentern einladen: Matthias Reimann, Hobby-Imker aus Rascheid, referiert am Freitag, 16. November, um 19Uhr in der ehemaligen Schule in Hentern (Waldstraße).