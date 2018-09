So isst die Heimat: Regional und genussvoll

() Seit Anfang September läuft die große Themenreihe „Heimat-Genuss“ täglich im Volksfreund und auf volksfreund.de. Nun nimmt sich auch unsere TV-Wissen-Wie-Reihe des Themas an.

Am Montag, 8. Oktober, ab 18 Uhr bieten wir im Volksfreund-Medienhaus in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Trier allen interessierten Lesern die Chance, ihr Wissen über gesunde, regionale und schmackhafte Ernährung zu vertiefen:

Was wir essen und trinken wird von einer Vielzahl von Beweggründen beeinflusst. Es soll gesund sein aber auch der Umwelt nicht schaden. Tierschutz und die Rettung des Klimas sind weitere Aspekte in der Diskussion über das Wie und Was. Und schmecken soll es schließlich auch noch. Die Ernährung ist eine Wissenschaft für sich und für manchen auch ein Buch mit sieben Siegeln.

Die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Iris Brenner, zeigt in ihrem Vortrag, wie genussvolles Essen und Trinken mit der Gesundheit sowie dem Natur- und Klimaschutz unter einen Hut zu bringen sind. Bei einem Streifzug durch alle Lebensmittelgruppen werden deren Inhaltsstoffe und ihre Produktionsbedingungen unter die Lupe genommen. Sie werden an diesem Abend erfahren, dass lecker und gesund essen und trinken sich gut mit den Zielen der Nachhaltigkeit vereinbaren lassen.

Also unbedingt den Termin vormerken: Montag, 8. Oktober, 18 Uhr, im Medienhaus Trierischer Volksfreund in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8 in Trier.

Die Tickets kosten zehn Euro pro Teilnehmer (keine Versandkosten) und können über unseren Online-Shop unter volksfreund-shop.de bestellt werden.

Schnell sein lohnt sich, die Teilnahmeplätze sind begrenzt!