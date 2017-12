Vorweihnachtliche Momente mit Tenor

Das Konzert „Vorweihnachtliche Momente“ findet in der fünften Auflage am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Wilibrord-Kirche in Waldweiler statt. Mit dabei sind der Trierer Tenor Thomas Kiessling, Regionalautor Hans Muth und der junge Trompetensolist Niclas Engel. Unter der Leitung vom Tim Kohley gestalten Thomas Kiesling und Chorleiter Andreas Götten ein Vorweihnachtsprogramm. Es singt der Kirchenchor Mandern-Waldweiler. Die Gäste erleben zudem Solostücke von Kerstin Diderich und Pastor Kai-Georg Querin. Die Sänger und Musiker werden begleitet von Harald Wittrock und Dominik Götten am Schlagzeug und Klauspeter Bungert an Orgel und Klavier. Margit Gellner liest eine Weihnachtsgeschichte. Nach der Veranstaltung sorgt der Kirchenchor für Speis und Trank. Der Eintritt kostet 6 Euro.