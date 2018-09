Wanderfreuden und Winterspaß

Wenn die Natur- und Kulturlandschaft ihr prachtvolles Herbstkleid trägt, erstrahlen Naturpark und Nationalpark in warmen, leuchtenden Farben. Geführte Wanderungen und Naturausflüge werden zu Erlebnissen.

Warme Sonnenstrahlen, frische, klare Luft und Äpfel direkt vom Baum – jetzt können die Menschen noch einmal Kraft für den Winter tanken.

Auch kulinarisch ist der Herbst im Naturpark und Nationalpark ein Hochgenuss. Die Kartoffeltage, Wildwoche Saar-Hunsrück und die Naturpark-Pilzwochen bieten authentische Geschmackserlebnisse. Apfel-, Wein- und Viezfeste sowie Herbst- und Bauernmärkte laden zum Probieren regionaler Spezialitäten ein.

Im Winter können Menschen bei Streifzügen durch Winterlandschaften die Ruhe genießen. Aber auch für Entdecker hat der Winter viel zu bieten. Wer aufmerksam durch die Natur spaziert, kann Tierspuren im Schnee lesen oder Nebel- und Rauhreiflandschaften bestaunen. Für alle, die die kalte Jahreszeit lieber drinnen verbringen, gibt es ein abwechslungsreiches Angebot an Workshops und Seminaren oder Ausstellungen im Naturpark Saar-Hunsrück und im Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Das Veranstaltungsprogramm ist kostenlos in den Naturpark-Informationszentren Hermeskeil und Weiskirchen, dem Nationalpark­amt, den Naturpark- und Nationalpark-Infostellen im Hunsrückhaus am Erbeskopf, im Cloef-Atrium in Orscholz/ Mettlach sowie den Verwaltungen der Naturpark-Kommunen, den Tourist-Informationen, den Forstämtern und Regionalläden der Region erhältlich.

Als Download steht es unter www.naturpark.org, www.nlphh.de und www.hunsrueckhaus.de zur Verfügung.

Im Online-Veranstaltungskalender des Naturparks können Termine nach individuellen Suchkriterien gefiltert werden. Weitere Informationen und Anmeldung: Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Telefon 06503/9214-0, E-Mail: info@naturpark.org, beim Nationalparkamt in Birkenfeld, Telefon 06782/8780-0, E-Mail: poststelle@nlphh.de oder beim Hunsrückhaus am Erbeskopf, Telefon 06504/778, E-Mail: info@hunsrueckhaus.de