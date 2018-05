Wandern und Holunder verarbeiten

(red) Eine kulinarische Holunderblütenwanderung des Naturparks Saar-Hunsrück um Steinbach gibt es Freitag, 18. Mai, von 17 bis 19 Uhr. Der Kräuterpädagoge Guido Geisen stellt die Vitalpflanze für das Immunsystem, den Holunder vor. In den Bauerngärten der Naturparkdörfer ist der Holunderstrauch ein ständiger Gast. Der Holunder ist ein bekanntes Heilmittel bei Erkältungen, vor allem der heiße Saft. Ein Aufguss von Blüten in heißem Wasser ergibt einen Holundertee, der eine schweißtreibende Wirkung hat. Die Beeren kann man zu leckerem Saft verarbeiten. Weitere Informationen zur Ernte, Wirkungsweise und zur Botanik der Pflanze erhalten die Teilnehmer vom Referenten. Im Anschluss an die Wanderung wird Holundersekt und -limonade zubereitet. Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Person inklusive Holundergetränk. Der genaue Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben. Es empfiehlt sich, witterungsfeste Kleidung sowie festes Schuhwerk zu tragen. Anmeldung unter Telefon 06503/92140.