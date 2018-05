später lesen Freizeit Wanderung auf der Hochwald-Acht Teilen

Das Hochwald-Ferienland bietet am Samstag, 5. Mai, eine geführte Wanderung auf der Traumschleife Hochwald-Acht an. Mystische Waldpassagen, aussichtsreiche Höhenrücken, der Dorfpark mit Weiheranlage in Waldweiler, der Stausee in Kell, die Ruwerquelle und das Wassertretbecken sind reizvolle Punkte unterwegs. Wanderführer Raimund Metzen begleitet die Gruppe über die 19 Kilometer lange Traumschleife.