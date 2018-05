Die Naturerlebnispädagogin Beate Stoff leitet am Sonntag, 10. Juni, 11 bis 16 Uhr, eine Kräuterwanderung im Hermeskeiler Wald. Sie ist für Kinder und Erwachsene gedacht. Treffpunkt: Parkplatz am Walderlebnispfad. Kosten: 15 Euro für Familien; 10 Euro für Erwachsene. Anmeldung per E-Mail an schoepfung@bistum-trier.de bis zum 8. Juni.