Wanderung mit Hunsrücker Platt

„Wandern ist ein Gehaichnis“ heißt eine geführte Wanderung am Sonntag, 7. Oktober, um 14 Uhr. Die Hunsrücker Bevölkerung weiß, was ein Gehaichnis ist: Ein Wort im Hunsrücker Platt, wofür es keine eindeutige Übersetzung gibt, denn für jeden ist etwas anderes sein Gehaichnis: Das kann ein Kaffee am prasselnden Ofen sein, die schnurrende Katze zu streicheln oder eine herrliche Wanderung durch den Wald.