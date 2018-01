später lesen Natur Wanderung zum leckeren Hirtentäschel Teilen

Eine kulinarische Wildpflanzenwanderung bietet der Naturpark Saar-Hunsrück am Sonntag, 28. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr an. In der Naturpark-Verbandsgemeinde Kell am See geht es dann um essbare Knospen, Blätter und Wurzeln. Zusammen mit der Naturpark-Kräuterpädagogin und Heilpraktikerin Yasemin Bier erkunden die Teilnehmer die köstlichen und aromatischen Wildpflanzen wie zum Beispiel Löwenzahn, Nachtkerze, Waldkiefer, Hirtentäschelkraut, Wilde Möhre, Gewöhnliche Wegwarte oder Knoblauchrauke. Die jungen Wurzeln des Hirtentäschelkraut erinnern an Ingwer, die jungen Wurzeln der Wilden Möhre können zu Gemüse verarbeitet werden und die Blütentriebe im Knospenstadium des Barbarakrauts schmecken als Gemüse ähnlich wie Brokkoli.