Wanderverein Mandern sucht Helfer

Mandern (red) Die Wanderhütte des Wandervereins Mandern ist am Samstag, 25. November, ab 15 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Am Sonntag, 26. November wird um 17 Uhr der Wanderplan für das Jahr 2018 erstellt.

Wer Lust hat, eine Wanderung zu organisieren, kann zu diesem Termin in die Wanderhütte kommen und sich einen Termin reservieren.

Der Weihnachtsmarkt findet am Sonntag, 3. Dezember, in der Siebenbornhalle in Mandern statt. Am Freitag, 1. Dezember, wird dafür ab 14 Uhr die Siebenbornhalle für den Weihnachtsmarkt hergerichtet.

Dafür werden noch freiwillige Helfer gesucht. Auch für den Hallenabbau am Montag, 4. Dezember, ab 9 Uhr gesucht, werden noch mehrere freiwillige Helfer