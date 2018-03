Warnstreik bei Firma Bilstein im Hochwald

Die Gewerkschaft IG Metall hat die Belegschaften der Metall- und Elektroindustrie bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Als Erste in der Region Trier sind am Freitag etwa 220 Mitarbeiter des Autoteile-Herstellers ThyssenKrupp Bilstein im Hochwald dem Aufruf gefolgt, um aktuelle Tarifforderungen zu unterstützen. Die IG Metall möchte sechs Prozent mehr Lohn und die Option für eine befristete Kürzung der Arbeitszeit erreichen. Kommende Woche sollen in Eifel und Hunsrück weitere Warnstreiks folgen.