Wasser wird 2018 nicht teurer

Die Verbandsgemeinde-Werke Hermeskeil werden in diesem Jahr ihre Gebühren und Beiträge fürs Trinkwasser und für die Abwasserentsorgung nicht anheben. Das hat der Hermeskeiler Verbandsgemeinderat in seiner letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien einstimmig beschlossen.

Zwar weisen die Wirtschaftspläne der Werke für 2018 in beiden Betriebsfeldern einen Verlust von jeweils etwa 40 000 Euro aus. Laut Bürgermeister Michael Hülpes haben sich Verwaltung und Werkleitung jedoch darauf verständigt, dass erst bei Jahresverlusten in Höhe von 50 000 Euro beim Trinkwasser und 100 000 Euro beim Abwasser akuter Handlungsbedarf bestehe.

Zudem stünden im Plan manche Investitionen, deren Umsetzung in 2018 noch ungewiss sei, sagte Hülpes. Neben der Erschließung des Neubaugebiets in Hermeskeil-Höfchen stehe beispielsweise der Ausbau der Züscher Ortsdurchfahrt im Plan, der womöglich in 2018 noch nicht beginnen werde. „Wir sind deshalb optimistisch, dass die kalkulierten Defizite so vermutlich gar nicht kommen werden“, sagte Bürgermeister Hülpes in der Ratssitzung. Auch deshalb habe der Werkausschuss vorgeschlagen, die Gebühren jetzt noch nicht anzupassen.

In den Jahren 2019 bis 2021, kündigte Hülpes an, seien Gebührenerhöhungen dann allerdings „unumgänglich“. In diesem Zeitraum stünden hohe Investitionen in beiden Betriebszweigen bevor. Allein 7,8 Millionen Euro seien im Bereich Abwasser für neue Kanäle und andere Projekte fällig. Angesichts dieser Summen sei davon auszugehen, dass auch die jährlichen Verluste stiegen. Dies müsse dann über höhere Beiträge abgefangen werden, erläuterte der Bürgermeister.