(red) So wie die beiden Familien Philippi und Lorenz den 14. Nikolausmarkt auf der Burg Heid genießen, haben dies mit ihnen rund 2000 Menschen getan. An 14 Marktbuden gab es Dekoratives. Musikalisch umrahmt wurde der Markt von Auftritten des Musikvereins Holzerath und der Jagdhornbläser Freischütz Trier. Von Florian Blaes

Höhepunkt war ein Nikolausbesuch. Organisiert wurde der Markt von Not- und Katastrophenhilfe Schöndorf-Heddert. Der Erlös geht an die Kinderkrebsstation in Sumy (Ukraine). Foto: Florian Blaes