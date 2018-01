später lesen Weihnachtsbäume Weihnachtsbäume werden abgeholt Teilen

Twittern

Teilen



Traditionsgemäß sammelt die Jugendfeuerwehr Gusenburg am Wochenende nach der Drei-Königs-Kirmes die Weihnachtsbäume in der Gusenburger Ortslage ein. Sie bittet die Gusenburger Bürgerinnen und Bürger, die Weihnachtsbäume am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abzulegen.