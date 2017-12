Jugendfeuerwehr verkauft Weihnachtsbäume

Die Jugendfeuerwehr Hermeskeil verkauft am Samstag, 16. Dezember, ab 10 Uhr wieder Weihnachtsbäume in der Feuerwache Hermeskeil. Die Bäume werden in der Woche vor dem Verkauf in Weihnachtsbaumkulturen im Hochwald von Hermeskeiler Feuerwehrleuten geschlagen. Auf Wunsch werden die Bäume zum Käufer nach Hause gebracht.

Neben Plätzchen und Kaffee gibt es beim Weihnachtsbaumverkauf auch Tipps zur Sicherheit

rund um den Adventskranz und den Weihnachtsbaum.

Wie jedes Jahr fließt der gesamte Gewinn in die Jugendarbeit der

Feuerwehr Hermeskeil.