Keller Weihnachtszauber heißt ein Weihnachtsmarkt am Samstag, 15. Dezember , von 10 bis 20 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Kell am See. Beteiligt sind viele Vereine aus der Verbandsgemeinde Kell am See, die sich in stimmungsvollem, vorweihnachtlichem Ambiente präsentieren.