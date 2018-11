Budenzauber an der Siebenbornhalle

Vereine aus Mandern organisieren für den ersten Adventssonntag einen Weihnachtsmarkt.

Der Weihnachtsmarkt in Mandern wird am Sonntag, 2. Dezember, zum 25. Mal veranstaltet. Aufgebaut werden die Stände ab 14 Uhr in der Siebenbornhalle und auf dem Vorplatz. Angeboten werden Handwerkskunst, Dekorationsartikel, regionale Produkte wie Schnaps und Honig, außerdem Kaffee, Kuchen und Glühwein. Um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus. Veranstalter sind die Freiwillige Feuerwehr, die Frauengemeinschaft, der Wander- und der Karnevalsverein.