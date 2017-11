später lesen Weihnachtsmarkt in Mandern Teilen

Mandern (red) In der Siebenbornhalle in Mandern wird am Sonntag, 3. Dezember, wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt aufgebaut. Ab 14 Uhr können Besucher an den Ständen zwischen Kunsthandwerk, Dekoartikeln und vielem mehr stöbern.