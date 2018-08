Weiskirchen: Vollmond-Wanderung für Frauen

Zu einer Vollmondwanderung für Frauen lädt die Hochwaldtouristik am Sonntag, 26. August, ab 18 Uhr ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Wild- und Wanderparkplatz Weiskirchen-Rappweiler. red

Die Wanderung dauert rund 3,5 Stunden. Die Wanderinnen begleiten den Mond auf dessen Weg und versuchen, den besonderen Zauber, den der Mond auf viele Menschen ausübt, zu spüren.

Der Naturpark wird durchquert, weiter geht es auf dem Zwei-Täler-Weg in Richtung Waldhölzbach. Im Wald ist zur Abendstunde Ruhe eingekehrt, viel mehr als der Hölzbach, der seine ganz eigene kleine Nachtmusik murmelt, wird wohl nicht zu hören sein. An einer besonders schönen Stelle im Wald ist eine Pause vorgesehen. Die Eindrücke, Bilder und Düfte des Sommerabends in der Natur sollen dann wirken gelassen werden.

Weiter geht die Wanderung zur Wildpark-Alm, wo der Abend mit einem Nachttrunk ausklingen soll.

Teilnehmerinnen müssen feste Schuhe beziehungsweise Wanderschuhe tragen. Auch Rucksackverpflegung ist selbst mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! Die Kosten für die Wanderung betragen 2,50 Euro pro Person. Jahreskarten oder Zehnerkarte der Hochwald-Touristik können vorgelegt werden. Die Wanderung wird geführt von Christel Leidinger.